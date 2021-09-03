Atamalar açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları!

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında 20 bin sözleşmeli öğretmen atanasına dair detaylar yeniden duyuruldu. Açıklamanın ardından "Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? MEB 20 bin öğretmen atama ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtları merak edildi. Peki, Atamalar açıklandı mı? İşte, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları!

Atamalar açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları heyecanla araştırılıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. 29 Ağustos – 2 Eylül tarihleri aralığında yapılacak olan başvuruların ardından "20 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Atamalar açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ATAMALAR AÇIKLANDI MI?

Atama tercihleri 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, törende yaptığı konuşmada, bugün ülkenin dört bir yanından minik çocukların okulları ve öğretmenleriyle buluştuğunu belirterek, bu açılışı Şırnak'tan başlatmanın büyük mutluluğunu duyduğunu söyledi.

Çocukların, öğretmenlerin ve eğitim camiasının bu buluşmayı uzun bir zamandır sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Özer; öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 3 Eylül 2021'de belli olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI

Heyecanla beklenen sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİ TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.