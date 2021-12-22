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Hazine ve Maliye Bakanlığına atama kararı Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığına atama kararı Resmi Gazete'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Karar göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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