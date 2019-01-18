ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kuruluşla ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şu şekilde oluştu; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine Rasim Özdenören, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Bal, Ticaret Bakan Yardımcılıklarına Sezai Uçarmak ve Rıza Tuna Turagay getirildi.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bilal Temel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Zeliha Sağlam, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne Mustafa Özderyol, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine Nigar Hülya Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) açık bulunan Başkan Yardımcılığına Rahman Nurdun'un atandı.

Atama kararlarında, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri İlhan Demirtaş görevden alınırken bu göreve Ayşegül Hacıömeroğlu Ekiz getirildi.

Ticaret Bakanlığında Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne Necmettin Erkan, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğüne Aytaç Yenal, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Cumali Semeğir getirildi. Ayrıca Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam Karaoğlu görevden alındı ve boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığına Devlet Selim Paslı getirildi.

"Rektör Atalayları"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Osman Selçuk Aydemir, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İnci Elçi uygun görülmüştür. Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali Murat Ferman, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Muhammet Şahin'in atanmasına karar verilmiştir. - ANKARA

Kaynak: İHA