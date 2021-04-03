Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı. Meşe'nin yerine ise Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince görevden alınarak yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dinç atandı. Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Tabii Kaynaklar Daire Başkanlığına Leman Çetiner atandı. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Bora Ülker göreve getirildi. Yapılan atamaların 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Zafer Turut atandı. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'inci Hukuk Müşaviri Ayşegül Seyfeli görevden alınarak yerine Murat Örgen atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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