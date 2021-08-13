Atama kararları Resmi Gazete'de
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Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığında yapılan atamaya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığında yapılan atamaya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Mustafa Geden atandı.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı ile Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen de görevden alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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