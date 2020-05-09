Atama kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığındaki atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığındaki atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın görevden alınması kararlaştırılırken 14 il müftülüğüne atama yapıldı.

Buna göre, Gaziantep İl Müftülüğüne Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kütahya İl Müftülüğüne Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Osman Ayas, Gümüşhane İl Müftülüğüne Niğde İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Zonguldak İl Müftülüğüne Tunceli İl Müftüsü Aşır Durgun, Hatay İl Müftülüğüne Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Aksaray İl Müftülüğüne Hasan Hüseyin Güller, Tunceli İl Müftülüğüne Şevket Dilmaç, Tokat İl Müftülüğüne Abdullah Pamuklu, Samsun İl Müftülüğüne Seyfullah Çakır, Kırklareli İl Müftülüğüne Aydın Yığman, Elazığ İl Müftülüğüne Selami Aydın, Kırıkkale İl Müftülüğüne Hasan Hayri Yaşar, Nevşehir İl Müftülüğüne Ahmet Celalettin Altunkaya getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında da Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Kemal Er ile Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz görevlerinden alındı.

Kaynak: AA