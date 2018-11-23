Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar görevden alınırken, bu suretle boşalan Başkan Yardımcılığına Abdulhadi Turus atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.