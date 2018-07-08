Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığına yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan kararlara göre Başbakanlık Müşaviri Abdurrahman İlhan başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş aynı göreve yeniden atandı. Adalet Bakanlığı bünyesindeki çeşitli Adli Tıp İhtisas Kurulu üyeliklerine de atamalar gerçekleştirildi. - ANKARA