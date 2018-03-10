Aile ve Sosyal Politikalar, Gümrük ve Ticaret ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Müşavirliğine Hamza Cebeci atandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Şanverdi getirildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Kamuran Yazıcı'nın ataması gerçekleştirildi. - ANKARA