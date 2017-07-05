Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Botsalı başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ilişkin atama kararları ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine aynı kurumun Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine Erdoğan Sert ile TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı olan Bünyamin Bakır, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ise Mithat Cansız getirildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu başmüfettişliğe ise Ayşegül Atmaca atandı.