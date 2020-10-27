Atama kararları

Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Uzun getirildi.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde açık bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ise Faruk Bayraktaroğlu atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan