Atama kararları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atama kararları

27.10.2020 01:41 | Son Güncelleme: 27.10.2020 01:41
Atama kararları

Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Uzun getirildi.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde açık bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ise Faruk Bayraktaroğlu atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Enis Berberoğlu Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sevim Emre Binnur Kaya Işın Karaca Halil Sezai
Spor Can Bartu Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Kız Sabah Hatay Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atama kararları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 01:44:26. #1.14#
title