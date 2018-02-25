Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDA) Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut Yağız, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Abdurrahman Çeliker atandı.

Bakanlığın açık bulunan birinci derece kadrolu Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Murat Hardalaç, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Öztürk Selvitop getirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu bakanlık müşavirliğine ise Ayhan Karayama'nın atanmasına karar verildi.