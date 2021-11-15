Atama bekleyen gençler seslerini duyuramıyor
2020 Sayıştay raporunda Türkiye Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacı 138 bin olarak tespit edildi, ancak bakanlığın 2021 yılı için açtığı kontenjan sayısı 20 bin ile sınırlı kaldı.
2020 Sayıştay raporunda Türkiye Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacı 138 bin olarak tespit edildi, ancak bakanlığın 2021 yılı için açtığı kontenjan sayısı 20 bin ile sınırlı kaldı. Eğitim-Sen'e göre ataması yapılmamış öğretmen sayısı 500 binin üzerinde. Peki yüz binlerce insanı etkileyen bu sorunun kaynağı ne?
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