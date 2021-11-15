Atama bekleyen gençler seslerini duyuramıyor - Haberler
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Atama bekleyen gençler seslerini duyuramıyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

2020 Sayıştay raporunda Türkiye Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacı 138 bin olarak tespit edildi, ancak bakanlığın 2021 yılı için açtığı kontenjan sayısı 20 bin ile sınırlı kaldı.

2020 Sayıştay raporunda Türkiye Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacı 138 bin olarak tespit edildi, ancak bakanlığın 2021 yılı için açtığı kontenjan sayısı 20 bin ile sınırlı kaldı. Eğitim-Sen'e göre ataması yapılmamış öğretmen sayısı 500 binin üzerinde. Peki yüz binlerce insanı etkileyen bu sorunun kaynağı ne?

Son dakika haber! Türkiye'de 21 bin 624 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi öldü

Son dakika haber! Türkiye'de 21 bin 624 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi öldü

 Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

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