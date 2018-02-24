Atama Bekleyen Genç Öğretmen Pres Makinesine Sıkışarak Can Verdi

Manisa'da organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan 25 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Songur, geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetti.

ATAMA BEKLERKEN FABRİKADA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Adnan Menderes Üniversitesinden mezun olan ve geçtiğimiz yıl bir okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hasan Songur, atama bekleme sürecini değerlendirmek amacıyla 25 gün önce kardeşi İbrahim Songur ile birlikte Manisa OSB'deki bir fabrikada işe girdi.

KAFASI 400 TONLUK PRES MAKİNESİNE SIKIŞTI

Dün gece vardiyasında 400 tonluk plastik enjeksiyon makinesini çalıştırmak isteyen Hasan Songur, makinenin çalışmaması üzerine sorunun kaynağını bulmak için makinenin içine bakmaya çalıştı. Bu sırada 400 tonluk enjeksiyon makinesinin pres kısmı bir anda harekete geçerek Hasan Songur'un kafası kalıbın altında kaldı.

KARDEŞİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Durumu fark eden işçi kadınlardan birinin çığlığı üzerine aynı fabrikada çalışan 23 yaşındaki kardeşi İbrahim Songur, koşarak ağabeyinin yanına geldi. Ağabeyini kanlar içerisinde gören İbrahim Songur, sinir krizi geçirdi. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Songur'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hasan Songur'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.