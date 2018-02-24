Atama Bekleyen Genç Öğretmen Pres Makinesine Sıkışarak Can Verdi
Manisa'da bir fabrikada işçi olarak çalışan 25 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni geçirdiği feci iş kazasında yaşamını yitirdi.
Manisa'da organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan 25 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Songur, geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetti.
ATAMA BEKLERKEN FABRİKADA ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Adnan Menderes Üniversitesinden mezun olan ve geçtiğimiz yıl bir okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hasan Songur, atama bekleme sürecini değerlendirmek amacıyla 25 gün önce kardeşi İbrahim Songur ile birlikte Manisa OSB'deki bir fabrikada işe girdi.
KAFASI 400 TONLUK PRES MAKİNESİNE SIKIŞTI
Dün gece vardiyasında 400 tonluk plastik enjeksiyon makinesini çalıştırmak isteyen Hasan Songur, makinenin çalışmaması üzerine sorunun kaynağını bulmak için makinenin içine bakmaya çalıştı. Bu sırada 400 tonluk enjeksiyon makinesinin pres kısmı bir anda harekete geçerek Hasan Songur'un kafası kalıbın altında kaldı.
KARDEŞİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Durumu fark eden işçi kadınlardan birinin çığlığı üzerine aynı fabrikada çalışan 23 yaşındaki kardeşi İbrahim Songur, koşarak ağabeyinin yanına geldi. Ağabeyini kanlar içerisinde gören İbrahim Songur, sinir krizi geçirdi. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Songur'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hasan Songur'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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TOPLUMA BAKIYORSUN MİLYONLARCA AÇLIK SINIRINDA İŞÇİ 1600 İLE SEFALET İÇİNDE YAŞIYOR ASLA GEÇİNEMİYOR MİLYONLARCA EMEKLİ 1000 TL İLE SÜRÜNMEKTE MEMUR EH İŞTE YAŞAMAYA ÇLŞ ESNAF BİTMİŞ MAHFOLMUŞ HALDE ÇÜNKÜ HER YERDE BÜYÜK AVM VE KAPİTALİST BÜYÜK SERMAYE VAR SÖMÜRÜYOR MİLLETİ AMA SEÇİM ZAMANI YİNE DİNCİ MEZHEPCİ MİLLİYETCİ PARTİLE İKTİDAR KENDİERİNE VEKİL MAŞI 20 BİN BAGLAMIŞLAR HER MASRAFTA DEVLETİN SIRTINDAN OH NE ALA MİLLETEDE BOŞ NUTUK SAVURMAKTALAR BU NEYİ GÖSTERİYOR TOPLUMUN SON DERECE EGİTCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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GERÇEKTEN ÇOK VAHİM ANİ ÖLÜM. DAHA ÇOK GENÇMİŞ. ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN. AİLESİNEBAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR METANET DİLİYORUM.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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BİZ İYİ BİR ÖĞRETMEN DEĞİLSEK NASIL ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİK . . NASIL BUNCA SENE OKUL OKUDUK YAZDIK ÇİZDİK. . ZATEN İŞ BULAMADIĞIMIZ İÇİN AİLEMİZİN YÜZÜNE BAKAMIYORUZ. . KEŞKE HEPİMİZ İLKOKULA BAŞLARKEN ÖLSEYDİK. . EN AZINDAN BU KADAR ACI ÇEKMEZDİK. . MİLYONLARCA CÜMLE KURABİLİRİM ŞUAN AMA BU SİSTEME DEĞMEZ. .Cevap Yaz 21 4 Yayından KaldırVTANDAŞ: batının ve emperyalizmin sesiz köleleri yapıldık. uyan türkiye artık uyan3 3 Yayından KaldırSUAT: Bu millet uyuşturulmuş emekci nedir işçi nedir sınıf bilinci siyasal bilinç nedir hiç bilmez anlamaz bu yüzden eğemenler tarafından ezilir itilir kakılır sefalet içinde yaşar egitimsiz toplum asla düzelemez yükselemez çünkü birlik olup hakkını arayamaz boş dizilerle boş nutuklarla avunur o yüzden hiç boşa söylenmeyin k2ndi düşende aglamaz4 2 Yayından Kaldır