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Atam Kreş Öğrencilerinden Karina'ya Ziyaret

Atam Kreş Öğrencilerinden Karina'ya Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale'deki deniz ekolojisini tanıtmak, su ürünlerine, denizciliğe ve balıkçılığa dikkat çekmek, özellikle gençler ve çocuklar özelinde kent ve kentli arasında bir bağ kurmak amacıyla Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karina Deniz Kültürü Merkezi konuklarını ağırlamaya...

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale'deki deniz ekolojisini tanıtmak, su ürünlerine, denizciliğe ve balıkçılığa dikkat çekmek, özellikle gençler ve çocuklar özelinde kent ve kentli arasında bir bağ kurmak amacıyla Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karina Deniz Kültürü Merkezi konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Çarşamba ve Cuma günleri sadece okul ziyaretlerine açık olan Karina Deniz Kültürü Merkezi, Çanakkale Belediyesi Atam Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minik öğrencilerini ağırladı. Merkezi ziyaret eden Atam Kreş ve Gündüz Bakım Evi Güneş, Dünya ve Gökkuşağı öğrencileri, ziyarette unutamayacakları bir deneyim yaşayarak keyifli vakit geçirdi. Merkez binasını gezen minik öğrenciler, teknik personelden burada gerçekleştirilen faaliyetler, akvaryumda ve sergi alanında sergilenen balık ve çeşitli deniz canlılarına ilişkin bilgi aldı.

20. 12. 2021 15: 00

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