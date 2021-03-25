Atalık tohuma ilgi arttı

Şehzadeler Belediyesinin, yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek, geçmiş yıllardaki lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle başlattığı Atalık Tohum Takas Günlerinin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Nerede o eski lezzetli tatlar diye hatırladığımız bize ait olan orijinal atalık tohumların yaygınlaşmasını istiyoruz. Elimizde fazla olan tohumları getirip burada takas edelim ki başka insanlar da onlardan yararlansın." dedi.

Şehzadeler Belediyesi, tarihi Kurşunlu Han'da Atalık Tohum Takas Günlerinin üçüncüsünü düzenledi. Yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, elinde yerli tohum bulunan vatandaşlar onları vererek, ihtiyaç duydukları başka yerli tohumlardan aldı.

Pandemi nedeniyle zamana yayılarak düzenleniyor

Atalık Tohum Takas Günlerinin bu yılki ikinci etkinliğinde tohum takas etmeye gelen vatandaşlar ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, etkinliğin belediye ve gönüllüler iş birliği ile düzenlendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Atalık Tohum Takas Günleri etkinliğimizi bu yıl pandemi şartları nedeniyle zamana yayarak düzenliyoruz. Elinde atalık tohum olanlar bize getiriyor onlar paketlenip hazırlanıyor. Elinde tohum olan vatandaşlarımız da onları getirerek buradan elinde olmayan ama ihtiyaç duyduğu başka tohumlardan alıyor. Amacımız şu; nerede o eski lezzetli tatlar diye hatırladığımız bize ait olan bölgemize ait olan orijinal atalık tohumların yaygınlaşmasını istiyoruz. İnsanlarımızın sağlıklı beslenmesini arzuluyoruz. Manisa bir tarım şehri, Şehzadeler de onun kalbi. Şehzadeler'de 320 bin dönüm tarım arazisi var. Tüm üreticilerimizi bu etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. Yoğun bir katılım var. İlçelerimizden civar illerden gelenler var. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağlıklı beslenelim, değerlerimizi yitirmeyelim. Bu topraklara ait olan bu toprakların tadı olan ürünlerimizi kaybetmeyelim. Atalık tohumlarımızı değerlendirelim onları bahçelerimize tarlalarımıza ekelim. Elimizde fazla olan tohumları getirip burada takas edelim ki başka insanlar da onlardan yararlansın. Bu tohumlar nesilden nesile artarak, yaygınlaşsın istiyoruz. Emek sarf eden arkadaşlarıma ve katkıda bulunanlara, katılımcılara çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı