Atalık tohuma ilgi arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Atalık tohuma ilgi arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Atalık tohuma ilgi arttı

Şehzadeler Belediyesinin, yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek, geçmiş yıllardaki lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle başlattığı Atalık Tohum Takas Günlerinin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediyesinin, yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek, geçmiş yıllardaki lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle başlattığı Atalık Tohum Takas Günlerinin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Nerede o eski lezzetli tatlar diye hatırladığımız bize ait olan orijinal atalık tohumların yaygınlaşmasını istiyoruz. Elimizde fazla olan tohumları getirip burada takas edelim ki başka insanlar da onlardan yararlansın." dedi.

Şehzadeler Belediyesi, tarihi Kurşunlu Han'da Atalık Tohum Takas Günlerinin üçüncüsünü düzenledi. Yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, elinde yerli tohum bulunan vatandaşlar onları vererek, ihtiyaç duydukları başka yerli tohumlardan aldı.

Pandemi nedeniyle zamana yayılarak düzenleniyor

Atalık Tohum Takas Günlerinin bu yılki ikinci etkinliğinde tohum takas etmeye gelen vatandaşlar ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, etkinliğin belediye ve gönüllüler iş birliği ile düzenlendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Atalık Tohum Takas Günleri etkinliğimizi bu yıl pandemi şartları nedeniyle zamana yayarak düzenliyoruz. Elinde atalık tohum olanlar bize getiriyor onlar paketlenip hazırlanıyor. Elinde tohum olan vatandaşlarımız da onları getirerek buradan elinde olmayan ama ihtiyaç duyduğu başka tohumlardan alıyor. Amacımız şu; nerede o eski lezzetli tatlar diye hatırladığımız bize ait olan bölgemize ait olan orijinal atalık tohumların yaygınlaşmasını istiyoruz. İnsanlarımızın sağlıklı beslenmesini arzuluyoruz. Manisa bir tarım şehri, Şehzadeler de onun kalbi. Şehzadeler'de 320 bin dönüm tarım arazisi var. Tüm üreticilerimizi bu etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. Yoğun bir katılım var. İlçelerimizden civar illerden gelenler var. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağlıklı beslenelim, değerlerimizi yitirmeyelim. Bu topraklara ait olan bu toprakların tadı olan ürünlerimizi kaybetmeyelim. Atalık tohumlarımızı değerlendirelim onları bahçelerimize tarlalarımıza ekelim. Elimizde fazla olan tohumları getirip burada takas edelim ki başka insanlar da onlardan yararlansın. Bu tohumlar nesilden nesile artarak, yaygınlaşsın istiyoruz. Emek sarf eden arkadaşlarıma ve katkıda bulunanlara, katılımcılara çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

Atalık tohuma ilgi arttı
Atalık tohuma ilgi arttı
Atalık tohuma ilgi arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yunus Emre Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atalık tohuma ilgi arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:12:05. #1.16#
title