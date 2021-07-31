Atalı Enerji Grup 205 milyon liralık enerji yatırımı planladığını açıkladı
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Atalı Enerji Grup 205 milyon liralık enerji yatırımı planladığını açıkladı

Atalı Enerji Grup 205 milyon liralık enerji yatırımı planladığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Atalı Enerji Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalı, Türkiye'de yenilebilir enerji kaynakları için harekete geçtiklerini açıkladı.

Atalı Enerji Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalı, Türkiye'de yenilebilir enerji kaynakları için harekete geçtiklerini açıkladı. 

Atalı Enerji Grup, Türkiye'nin farklı bölge ve illerinde yapılacak yenilenebilir enerji kaynakları projeleri için bütçesinden pay ayırdı. Buna göre, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, Kayseri ve Gaziantep'e yapılacak yatırımlar için planlamaya geçildi.

Türkiye'nin tam bir yenilenebilir enerji kaynakları deposu olmasına rağmen yatırım eksiklikleri olduğunu ve farklı alanlarda yüksek bütçeli yatırımlar için harekete geçtiklerini ifade eden Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalı, "Şirket olarak bir yol haritası belirledik. Buna göre İstanbul'da seçilen 13 ilçeye elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonları için 45 Milyon TL bütçe ayrılırken, Bursa'ya yapılacak Güneş Enerjisi Santrali için (GES) 60 Milyon TL ayırmayı planlıyoruz. Bununla da kalmayıp Ankara'nın 7 ilçesine elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmak için de 30 Milyon TL bütçe belirledik. Ayrıca Kayseri ve Gaziantep'e kurulacak GES (Güneş Enerjisi Santrali) için toplam 70 Milyon TL bütçe ayırdık" diye konuştu.

"ŞARJ İSTASYONLARININ EKSİKLİĞİ ELEKTRİKLİ ARAÇ GELİŞİMİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR"

Elektrikli şarj istasyonlarının eksikliğinin, elektrikli araçların gelişmesinin önünde bir engel olarak durduğunu belirten Ali Atalı, Türkiye'de az sayıda olan elektrikli iki araç başına bir şarj istasyonu düştüğünü, bunun da elektrikli araç almak isteyenleri düşündürdüğünü ifade etti.

Bu anlamda sektöre yatırım yapmanın aynı zamanda elektrikli araç sektörüne yatırım yapmak olduğunu da vurgulayan iş insanı Atalı, İstanbul'da kendilerinin belirlediği 13 ilçeye ve yine Ankara'da da 7 ilçeye elektrikli şarj istasyonu kurmayı planladıklarını belirtti. Bu istasyonların yaygınlaşması halinde insanların içten yanmalı araçlar yerine elektrikli araçlara yöneleceğini, bunun da petrol ithalatını azaltacağını belirten Atalı, zaman içinde "Her mahalleye bir şarj istasyonu" projelerini de hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

"GES ÜLKE EKONOMİSİNE DOĞRUDAN KATKI SAĞLIYOR"

İş insanı Atalı üzerinde durdukları bir diğer konunun GES (Güneş Enerjisi Santrali) olduğunu ve bu alandaki yatırımlarına da hız verdiklerini belirtirken; şu an için planlarında Bursa, Kayseri ve Gaziantep'e GES kurulumunun olduğunu ve bunlar için de ciddi bütçeler ayırdıklarını ifade etti. Güneş Enerji Santrallerinin ülke ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirten Atalı, Türkiye gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkenin bu kaynakları kullanması durumunda enerji bağımlılığından kurtulup enerji ihraç eden ülkeler arasına girebileceğini vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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