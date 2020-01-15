Atalay Filiz, yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

15.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:53

Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Filiz'in suç vasfını değiştirerek aynı hapis cezasına mahkum etti.



Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.



Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Atalay Filiz jandarmalar eşliğinde cezaevinden getirildi. Duruşmaya, Fatma Kayıkçı'nın eşi Gani Kayıkçı ve oğlu Muhammed Kenan Kayıkçı ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti. Sanık avukatı söz alarak, "Kanaatimizce kasten öldürmenin nitelikli hali burada yoktur" sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan hüküm kurulmasını istedi.



"Benden kimlik belgesi istemedi"



Sanık Filiz esas hakkındaki savunmasında, "Fatma benden çay bahçesinde çalışmaya başladığım günden öldüğü güne kadar hiçbir zaman kimlik belgesi istemedi. Sadece ben değil, diğer çalışanlar da sigortalı değildi. Bu durum sadece bana özel bir uygulama değildi. Benim maktulü olaydan 3 hafta önce öncesinden itibaren izlemeye başladığım hususu da doğru değildir. Zaten bunu yapacak olsam gizlice yapardım. Böyle bir imkanım da vardı" dedi. Son sözünde ise, "Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Avukatımın dediklerine katılıyorum" dedi.



Suç vasfı değişti, ceza aynı



Davayı ikinci kez karara bağlayan mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına karar vererek Atalay Filiz'i, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.



Sanığın sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Olayın Geçmişi



Tuzla'da oturan tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın cesedi, 28 Mayıs 2016 tarihinde evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulundu. Atalay Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlendi. Ankara'daki cinayetlerle ilgili yaklaşık 3 yıldır aranan Atalay Filiz'in, sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı tespit edildi.



İstinaf onadı, Yargıtay bozdu



Tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin hakkında dava açılan Atalay Filiz 1 Aralık 2017 tarihinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin kararı İstinaf'a taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı onadı. Dosya itiraz üzerine Yargıtay'a taşındı.



"Tasarlayarak öldürme'den ceza verilemez"



Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Atalay Filiz'in Ankara'daki cinayetleri nedeniyle saklandığı sırada maktulün kendisinden şüphelenmesi üzerine cinayeti işlediğini ve olay karşılaştıklarında ani kastla cinayeti gerçekleştirdiğini, cezanın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan verilemeyeceğini belirtti. Bozma kararı vererek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA