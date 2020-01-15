ATALAY FİLİZ'İN ÖĞRETMEN FATMA KAYIKÇI'YI ÖLDÜRME DAVASI

15.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:43

SUÇ DEĞİŞTİ CEZA DEĞİŞMEDİ

Haber: Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - TUZLA'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz'in davası, Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden görüldü. Mahkeme, Yargıtay'ın, "cinayetin tasarlayarak işlenmediği" yönündeki bozma kararına uyan yerel mahkeme, Filiz'i, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay'ın bozma kararından sonra dosya, davaya bakan İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gelmiş, mahkeme bugüne duruşma günü vermişti. Bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Atalay Filiz ve avukatı Oğuz Mescioğlu ile Fatma Kayıkçı'nın eşi Gani Kayıkçı, oğlu Muhammed Kenan Kayıkçı ve avukatları Cengiz Tayfur katıldı.

Müştekilerin avukatı Cengiz Tayfur, mahkemenin ilk kararında direnerek Yargıtay'ın bozma kararına uymamasını istedi. Esas hakkındaki son savunması sorulan Atalay Filiz, Fatma Kayıkçı'nın kendisinden hiçbir zaman kimlik istemediğini belirterek, "Çay bahçesinde çalışmaya başladığım günden öldüğü güne kadar benden hiçbir zaman kimlik istemedi" dedi.

TAKİP EDEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASINI KABUL ETMEDİFatma Kayıkçı'yı takip ettiği yönündeki tanık beyanının doğru olmadığını söyleyen Filiz, "Benim maktulü olaydan 3 hafta öncesinden itibaren izlemeye başladığım hususu doğru değildir. Zaten bunu yapacak olsam gizlice yapardım. Böyle bir imkanım vardı. Benim kanaatime göre tanık doğruyu söylemiyor, benim aleyhimde delil oluşturmak amacıyla beyanda bulunuyor" diye konuştu.Mahkeme karar için kısa bir ara verdikten sonra Yargıtay'ın, cinayetin tasarlayarak işlenmediği yönündeki bozma kararına uydu. Mahkeme sanığı, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Atalay Filiz'in 28 Mayıs 2016 tarihinde tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra başkalarına ait kimlik kartlarını kullanarak uzun süre kaçtığı belirtiliyor.Atalay Filiz'in İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandığı, 13 Haziran 2016 tarihinde de tutuklandığı belirtilen iddianamede, Filiz için, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor. TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTIDava bakan İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2017 tarihli karar duruşmasında Filiz'i, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Filiz, "Nitelikli hırsızlık" suçundan ise beraat etmişti. Sanığın Avukatı Merve Uçanok davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onamıştı. Avukat Uçanok bu kez Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayetin tasarlayarak işlenmediğini gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını bozmuştu. ANKARA'DA DA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞTUAtalay Filiz, 16 Eylül 2013 tarihinde o dönem Tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'yı öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 9 Mart 2017 tarihinde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SAHTE BELGE SUÇUNDAN DA HAKKINDA 35 YIL İSTENİYORAtalay Filiz ayrıca başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçunda da yargılanıyor. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde üç kişinin kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesi ile açılan davada filiz hakkında, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Görüntü Dökümü: -------arşiv

Kaynak: DHA