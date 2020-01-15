ATALAY FİLİZ'İN ÖĞRETMEN FATMA KAYIKÇI'YI ÖLDÜRME DAVASI (1)

15.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:11

SUÇ DEĞİŞTİ CEZA DEĞİŞMEDİ

Yüksek KOÇ - İstanbul DHA - Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

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Kaynak: DHA