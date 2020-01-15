ATALAY FİLİZ'İN ÖĞRETMEN FATMA KAYIKÇI'YI ÖLDÜRME DAVASI (1)
Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.
15.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:11
SUÇ DEĞİŞTİ CEZA DEĞİŞMEDİ
Yüksek KOÇ - İstanbul DHA - Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.
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Kaynak: DHA