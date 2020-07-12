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Atalay Caner: "Devrenin sonunda verilmeyen bir penaltımız var"

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü'ne mağlup olan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atalay Caner, "Devrenin sonunda verilmeyen bir penaltımız var. Bu penaltı gol olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olabilirdi düşüncesindeyim" dedi.

Atalay Caner:
12.07.2020 20:10 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:51

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü'ne mağlup olan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atalay Caner, "Devrenin sonunda verilmeyen bir penaltımız var. Bu penaltı gol olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olabilirdi düşüncesindeyim" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atalay Caner, "Oyuna istekli başladık ama üzerimizde 14 haftanın verdiği bir stres vardı. Yediğimiz birinci golden sonra yani çok acemice bir gol yedik. Ondan sonra oyun düzenimiz bozulur gibi oldu. Fakat devrenin sonunda verilmeyen bir penaltımız var. Bu penaltı gol olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olabilirdi düşüncesindeyim. İkinci yarı oyun zaten ortada geçti her an atabilirdik ama atamadık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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