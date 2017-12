Atalay, "Artık Çorlu'da Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, Muhittin Mahallesi ilçe danışma meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, artık Çorlu'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kaydetti.



Muhittin Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilçe danışma meclisi toplantısına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, Kadın Kolları Başkanı Gülçin Arıcan, Gençlik Kolları Başkanı Sebahattin Birsöz, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle teşkilatlarının yöneticileri ile parti üyeleri katıldılar.



AK Parti'nin mahalle danışma toplantılarının son derece kalabalık ve coşkulu geçtiğini dile getiren Av. Kerim Atalay "AK Parti Çoru ilçe başkanlığı artık her mahallede, her sokakta, her evde. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizlerin oluşturduğu bu topluluk kadar kongre yapıyor. AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığının 20 ayı aşkın süredir her mahallede, her sokakta, her evde, her mecliste, bütün kademeleri ile birlikte güçlü bir şekilde çalışıyor olması, bugüne kadar koltuk siyaseti yapan, yattığı yerden ceketimi koysam kazanırım aymazlığında olan Çorlu Belediye yönetimini, CHP yöneticilerini ciddi manada rahatsız ettiğini şu son süreçte gözlemliyoruz" dedi.



AK Parti olarak yerelde muhalefet görevinde olduklarını ve belediyeyi eleştirmenin vatandaşların verdiği bir görev olduğunu kaydeden Atalay, "Çorlu halkının bizim üzerimize yüklemiş olduğu sorumluluk gereği elbette ki eleştireceğiz, elbette ki dilimiz döndüğü kadar Çorlu halkının yanında olup Çorlu halkının derdiyle dertleneceğiz ve bunları gündeme taşıyacağız. Bizim görevimiz bu, anormal bir durum değil. Sizler gibi makam siyaseti anlayışında olsaydık otururduk yerimizde suya sabuna dokunmadan siyaset yapmaya çalışırdık. Ama kusura bakmayın artık Çorlu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 253 bin Çorlu halkımız çok uzun süreden beri bu çileyi çekiyor. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla ak kadrolar, bu teşkilatlarla birlikte gümbür gümbür geliyor" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ