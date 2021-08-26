Atalarının izinde 17. defa zafere yürüdüler
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Atalarının izinde 17. defa zafere yürüdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 17. Zafer Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 17. Zafer Yürüyüşü gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş Kurtuşu Savaşı destanının yazılığı zafer yolundan Kocatepe'ye yürüdü.

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden Kocatepe'ye zafer yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu yıl 17. düzenlenen yürüyüşe Türkiye'nin dört bir yanından katılım oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri bandosunun çaldığı marşlar ile başlayan yürüyüşte Kurtuluş Savaşı'nın verildiği dönemde Türk askerinin giyindiği kıyafetleri giyen askerler yürüyüşün en başında yerini alırken onları vatandaşlar takip etti. Yürüyüşe katılanları Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve protokol üyeleri uğurladı. Atalarının izinden yaklaşık 13 kilometrelik bir yolu yürüyerek Kocatepe'ye ulaşmak isteyen vatandaşların yürüyüşlerinin yaklaşık 3 saat sürmesi planlanıyor. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ise büyük bir gurur ve sevinç yaşadıklarını ifade ederek, yürüyüşün manevi değerlerinin kendileri için çok fazla olduğunu söylediler.

Öte yandan, yürüyüşe her yaş grubundan katılım olduğu gözlenirken bazı ailelerinin çocukları iel birlikte yürüyüşe katıldıkları gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Atalarının izinde 17. defa zafere yürüdüler
Atalarının izinde 17. defa zafere yürüdüler
Atalarının izinde 17. defa zafere yürüdüler
Atalarının izinde 17. defa zafere yürüdüler
Atalarının izinde 17. defa zafere yürüdüler
Atalarının izinde 17. defa zafere yürüdüler
Atalarının izinde 17. defa zafere yürüdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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