Atalarının binlerce kilometre uzaktan geldiği Aydın'da yuva kurdular
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Atalarının binlerce kilometre uzaktan geldiği Aydın'da yuva kurdular

ATALARI 2 bin 785 kilometre mesafedeki Sudan'dan 2 asır önce Aydın'ın Söke ilçesine yerleşen Hasan Biberci (61) ile 1429 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen Ulviye Biberci (52), Türkiye'de 30 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Atalarının binlerce kilometre uzaktan geldiği Aydın'da yuva kurdular
23.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:39

ATALARI 2 bin 785 kilometre mesafedeki Sudan'dan 2 asır önce Aydın'ın Söke ilçesine yerleşen Hasan Biberci (61) ile 1429 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen Ulviye Biberci (52), Türkiye'de 30 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Söke'nin kırsal Burunköy Mahallesi'nde yaşayan Hasan Biberci'nin ataları, 2 asır önce Sudan'dan çalışmak için gelerek, burada kaldı. Biberci, dedesi ve babası gibi burada doğup, büyüdü. Bir Aydınlı gibi yetişerek, mahalleliden biri oldu. DSİ'de çalıştığı sıralarda kendisi gibi ataları Suriye'nin Şam şehrinden Osmanlı Dönemi'nde gelerek Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde oturan Ulviye Bilici ile görücü usulü ile 30 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları oldu. Çocuklarını evlendiren Bilici çifti, 3 torun sahibi de oldu.

'BİZE KARŞI AYRIMCILIK YOK'Hasan Biberci, "Atalarımız yaklaşık 2 asır önce Sudan'dan buraya göç etmişler. Ben burada doğdum büyüdüm. Babam burada doğmuş büyümüş. Torun sahibi olduk buralarda. Komşularla bir sıkıntımız yok. Bize karşı bir ayrımcılık da yok. Gelinim Çorumlu. Devlet Su İşleri'nden 5 yıl önce emekli oldum. 8 kardeşiz. Birimiz Söke'de diğeri yaylada, biri vefat etti. Her birimiz bir yere dağıldık. Yaşamımızı sürdürüyoruz" dedi.'GÖRÜCÜ USULÜYLE EVLENDİK'Ulviye Biberci (51) ise "Germencik'ten Söke'ye gelin geldim. Suriye'nin Şam şehrinden gelmişiz. Dedem ve babam bile burada doğup büyümüş. Eşimle 30 yıl önce görücü usulü ile evlendik. Kendimizi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görüyoruz. Bayrağımızı Türk bayrağı biliyoruz. İstiklal Marşı ve Atatürk'ü hepsini kabulleniyoruz. Milli bayramlarda bile sizlerle aynı heyecanı yaşıyoruz" diye konuştu.'HEP BİRLİKTE BÜYÜDÜK'

Burunköy Mahallesi'nin muhtarı Muharrem Kaçar da Hasan Biberci ile çocukluklarının birlikte geçtiğini belirterek, "Bizim burada ırkçılık olmaz. Aynı yerde yer, içeriz, aynı okulda okuruz. Bayramlarda bile hep beraberiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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