ATALARINI ANMAK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
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ATALARINI ANMAK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜK Taarruz'un yıl dönümünde, 99 yıl önce Isparta'nın Eğirdir ilçesinden Afyonkarahisar'a lojistik destek için gelen atalarını anmak için Eğirdir'den yola çıkan 30 bisikletli Afyonkarahisar'a Türk bayrağı taşıdı.

BÜYÜK Taarruz'un yıl dönümünde, 99 yıl önce Isparta'nın Eğirdir ilçesinden Afyonkarahisar'a lojistik destek için gelen atalarını anmak için Eğirdir'den yola çıkan 30 bisikletli Afyonkarahisar'a Türk bayrağı taşıdı.

Büyük Taarruz'da 99 yıl önce Eğirdir'den Afyonkarahisar'a 3 bin tondan fazla lojistik destek için harekete geçen Eğirdir halkı ve Eğirdir Bahriye Müfrezesi, taarruzun başlamasında ve kazanılmasında büyük katkı sağladı. O gün atalarının ve askerleri anmak için harekete geçen 30 gönüllü bisikletli, Eğirdir'den sabah 07.00'de yola çıktı. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, bisikletlileri Belediye Başkanı Veli Gök'e emanet etti. Kaymakam Çelik, taarruzda Eğirdir'in öneminden bahsederek, Çok önemli bir amaç için burada toplandık. Milli mücadelede Eğirdir çok büyük bir rol oynadı. Bizler de bugün hem bunu anmak hem Büyük Taarruz Zafer Haftası'nda böylesine bir etkinlikte sizlerle bir araya geldik. Bugün yine Büyük Taarruz'da çok önemli bir rolü olan hatta en kilit şehirlerimizden biri olan Afyonkarahisar'a, şanlı al bayrağımızı, uğurlayacağız dedi. Eğirdir'den Karaadilli beldesi üzerinden Şuhut'a ulaşan bisikletliler, Şuhut'tan da Afyonkarahisar Valiliği'ne geçti. Bisikletlileri Vali Yardımcısı Mehmet Keklik karşıladı. Eğirdir halkının ve protokolünün selamını getirdiğini dile getiren Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Milli mücadele döneminde ilçemizde Eğirdir Gölü'nün batı cephesine asker, yiyecek ve mühimmat ulaştırılmasından en güvenli iki yol olarak kullanılması ve ulaşımın düzenli ve disiplin yapılabilmesi için Ocak 1922 tarihinde Eğirdir deniz komutanlığı kurulmuştur diye konuştu. Misafirleri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de Türk tarihinin milli tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan istiklal harbimizin zaferle neticelenmesini sağlayan Büyük Taarruz'un, büyük zaferin 99. yılını bu yıl zafer şehrimiz Afyonkarahisar'ımızda coşkulu bir şekilde kutluyoruz dedi. Konuşmaların ardından Eğirdir'den gelen sancak, Belediye Başkanı Veli Gök tarafından Vali Yardımcısı Mehmet Keklik'e teslim edildi. Görevini tamamlayan bisikletliler de Eğirdir'e döndü.

ATALARINI ANMAK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
ATALARINI ANMAK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
ATALARINI ANMAK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
ATALARINI ANMAK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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