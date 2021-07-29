Atalarından kalma at ile gelin alma geleneğini yaşattılar
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Atalarından kalma at ile gelin alma geleneğini yaşattılar

Atalarından kalma at ile gelin alma geleneğini yaşattılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, artık unutulmaya yüz tutan ve son 60 yıldır atlı gelin alma geleneği dünya evine giren genç çift tarafından yeniden yaşatıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, artık unutulmaya yüz tutan ve son 60 yıldır atlı gelin alma geleneği dünya evine giren genç çift tarafından yeniden yaşatıldı.

Gelin alma merasimini atla ve Türk Bayrağıyla gelin evine gelen damat ve yakınları, gelini at üstünde ilçe sokaklarında dolaştırarak ilgi odağı oldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan 26 yaşındaki Cemre Demirhan ile Yonca Ünsal çifti düğünle dünya evine girdi. Gelin alma merasimi ise unutulmaya yüz tutan atla gerçekleştirildi. Kına gecesinin ardından damat ata binerek arkadaşlarıyla gelin almaya gitti. Baba evinden çıkartılmasından sonra gelin, ata binerek damat ve yakınları ile birlikte ilçe sokaklarında tur attı.

At üzerinde gelinin dolaştığını gören Alaplılılar da cep telefonları ile fotoğraf ve görüntü çekerek nostaljik anları ölümsüzleştirdi.

Hayallerindeki düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Cemre Demirhan, "Hep böyle bir düğünüm olsun diye hayal ettim. Arkadaşımın atını süsledik ve eskiden yapılan düğünlere benzer bir düğün yaptım. Çok mutluyum" dedi.

Atlı gelin geleneğinin sürdürmenin çok güzel olduğunu belirten vatandaşlar; "Eskiden araba yoktu. Gelinler at üzerinde giderlerdi. Şimdi ise arabalar çoğalınca bu gelenekler unutuldu. Gençlerin böyle bir geleneği yaşatmaları çok güzel bir olay. Ben 15 yaşlarında idim. İyi hatırlıyorum. Ablam da 60 yıl önce at üzerinde gelin gitmişti. Şimdi ise arabalar çoğalınca bu gelenekler unutuldu. Gençlerin böyle bir geleneği yaşatmaları çok güzel bir olay. Allah mesut etsin" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Atalarından kalma at ile gelin alma geleneğini yaşattılar
Atalarından kalma at ile gelin alma geleneğini yaşattılar
Atalarından kalma at ile gelin alma geleneğini yaşattılar
Atalarından kalma at ile gelin alma geleneğini yaşattılar
Atalarından kalma at ile gelin alma geleneğini yaşattılar
Atalarından kalma at ile gelin alma geleneğini yaşattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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