Atalarına empati için üzüm hoşafı içtiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Atalarına empati için üzüm hoşafı içtiler

18.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:27
Atalarına empati için üzüm hoşafı içtiler

Çanakkale Savaşı'nda askerlerin yemekleri genelde üzüm hoşafı ve kuru ekmek olması nedeniyle, minik öğrenciler de Atalarına empati için üzüm hoşafı içtiler.

Çanakkale Savaşı'nda askerlerin yemekleri genelde üzüm hoşafı ve kuru ekmek olması nedeniyle, minik öğrenciler de Atalarına empati için üzüm hoşafı içtiler.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı İlkokulu 1-F sınıfı öğrencileri Çanakkale Zaferinin yıldönümü kapsamında üzüm hoşafı ve kuru ekmek yediler. Konu hakkında konuşan sınıf öğretmeni Sakine Karagöz, "Amacımız Çanakkale Savaşı'nda savaşan askerlerimizin duygularını çocuklara anlatabilmek, hissettirmekti. Öğrencilerin birçoğu askerleri anlamak için hoşafı yediklerini, ama üzüm hoşafıyla doymadıklarını söylediler. Çocuklar şöyle bir soru yönelttiler. Öğretmenim biz küçücük halimizle doymadık. Kocaman adamlar doymuş mudur acaba? Bu soru bana çocukların empati kurabildiğini çok net bir şekilde gösterdi" dedi. - MALATYA

Atalarına empati için üzüm hoşafı içtiler
Atalarına empati için üzüm hoşafı içtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Metin Oktay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atalarına empati için üzüm hoşafı içtiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:47:47. #1.14#
title