Atalarına empati için üzüm hoşafı içtiler

Çanakkale Savaşı'nda askerlerin yemekleri genelde üzüm hoşafı ve kuru ekmek olması nedeniyle, minik öğrenciler de Atalarına empati için üzüm hoşafı içtiler.

Çanakkale Savaşı'nda askerlerin yemekleri genelde üzüm hoşafı ve kuru ekmek olması nedeniyle, minik öğrenciler de Atalarına empati için üzüm hoşafı içtiler.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı İlkokulu 1-F sınıfı öğrencileri Çanakkale Zaferinin yıldönümü kapsamında üzüm hoşafı ve kuru ekmek yediler. Konu hakkında konuşan sınıf öğretmeni Sakine Karagöz, "Amacımız Çanakkale Savaşı'nda savaşan askerlerimizin duygularını çocuklara anlatabilmek, hissettirmekti. Öğrencilerin birçoğu askerleri anlamak için hoşafı yediklerini, ama üzüm hoşafıyla doymadıklarını söylediler. Çocuklar şöyle bir soru yönelttiler. Öğretmenim biz küçücük halimizle doymadık. Kocaman adamlar doymuş mudur acaba? Bu soru bana çocukların empati kurabildiğini çok net bir şekilde gösterdi" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı