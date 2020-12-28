Atalar Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası

Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi'ne yeni bir muhtarlık binası kazandırmak için ihale gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi'ne yeni bir muhtarlık binası kazandırmak için ihale gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki muhtarlıkların daha modern bir binada hizmet vermesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda da Atalar Mahallesi'ne yeni bir muhtarlık binası kazandırılması için ihale gerçekleştirildi. Destek Hizmetleri Müdürü Ersin Çöpoğlu'nun komisyon başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 6 firma katıldı. İhalede, muhammen bedel 187 bin 999 TL olarak açıklandı.

6 firmanın teklif verdiği ihalenin sonucu yasal süreç ve incelemeler sonrasında EKAP üzerinden firmalara duyurulacak. Atalar Mahallesi'nde ihalenin tamamlanması sonrası kısa sürede çalışmalar başlanacak ve bina tamamlanarak muhtarlık binası olarak vatandaşlara hizmet verecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı