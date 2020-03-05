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Atalanta ve Inter - Getafe maçları seyircisiz oynanacak

Getafe maçlarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

05.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:32
Atalanta ve Inter - Getafe maçları seyircisiz oynanacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak - ve Avrupa Ligi'nde oynanacak Inter - maçlarının salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını, UEFA organizasyonlarını da etkiledi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş ayağı Valencia - Atalanta maçı ile 12 Mart Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağı Inter - Getafe karşılaşmalarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyuruldu.İtalya'da oynanması planlanan UEFA Gençlik Ligi müsabakalarının da İtalya Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

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