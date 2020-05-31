Atalanta Teknik Direktörü Gasperini Kovid-19'u geçirdiğini paylaştı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, mart ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını söyledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, mart ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını söyledi.

Dört yıldır çalıştırdığı Atalanta'nın, bu sezon tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmasını sağlayan 62 yaşındaki İtalyan teknik adam, Kovid-19 ile mücadelesini anlattı.

Gasperini, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, 10 Mart'ta Valencia'yı 4-3 yendikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçından bir gün önce kendisini iyi hissetmediğini belirterek, "Karşılaşma günü daha da kötüleştim. İki gün sonra iyi uyuyamamaya başladım. Ateşim yoktu ama oldukça halsizdim." ifadelerini kullandı.

İtalya Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da 2018-19 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen Gasperini, Bergamo'ya döndükten sonra yaşadıklarına ilişkin şunları kaydetti:

"Tesislere yakın bir hastane olduğu için 2 dakikada bir ambulans sesi duyuyordum. Sanki savaş alanı gibiydi. Bir gece 'Hastaneye gitmek zorunda kalırsam ne olacak? Şimdi gidemem. Daha yapacağım çok şey var' diye düşündüm. Devamında tat alma duyumu kaybettim. Tesislerde 3 hafta kaldıktan sonra evimin bulunduğu Torino'ya gittim. Evde eşim ve çocuklarımdan uzak durmaya çok dikkat ettim. Yaptırdığım antikor testinin sonucu 10 gün önce belli oldu ve Kovid-19'u geçirdiğimi öğrendim."

Kaynak: AA