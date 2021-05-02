Atalanta takıldı, İnter şampiyon oldu
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Atalanta takıldı, İnter şampiyon oldu

Atalanta takıldı, İnter şampiyon oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İtalya Serie A'da lider İnter, en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesinin ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'da lider İnter, en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesinin ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'nın 34'üncü haftasında İnter, Crotene'yi deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederek, en yakın rakibi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesin beklemeye geçmişti. Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, son 4 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı 13'e yükseldi ve İnter, şampiyonluğunu ilan etti. Mavi-siyahlı ekip, bu sonuçla 11 sene sonra mutlu sona ulaştı. İnter, toplamda ise 19'uncu şampiyonluğunu ilan etti.


- Siyahlılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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