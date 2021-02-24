Atalanta - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmaları oynanacak. Peki Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur mücadeleleri oynanacak. Peki Atalanta - Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Atalanta - Real Madrid maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atalanta - Real Madrid maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Gewiss Stadyumu, Bergamo'da oynanacak.