Atalanta - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atalanta - Inter maçı şifresiz mi?

Seria A'da hedefine ulaşmak isteyen Atalanta - Inter bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Atalanta - Inter maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor