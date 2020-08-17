Atalanta 1-2 PSG Maç Özeti
PSG, 90. dakikasına geride girdiği karşılaşmada Atalanta'ya karşı maçın son dakikalarda bulduğu gollerle turnuvanın dışına iterek Şampiyonlar Ligi yarı final biletini alan taraf oldu.
17.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:00
PSG, 90. dakikasına geride girdiği karşılaşmada Atalanta'ya karşı maçın son dakikalarda bulduğu gollerle turnuvanın dışına iterek Şampiyonlar Ligi yarı final biletini alan taraf oldu.
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Kaynak: Dugout