Atakumlu üreten kadınlardan dev sergi

18.10.2019 15:04

Atakum Belediyesi bünyesindeki Kültür Sanat Merkezinde (AKSEM) Kültür Evlerinde açılan kurslarda, bine yakın kadının ürettiği birbirinden değerli eser "El Sanatları Sergisi" ile 21-24 Ekim tarihlerinde Yalı Kafe'de Samsunlularla buluşacak.



Atakum Belediyesinin AKSEM'de düzenlediği el sanatları kurslarına katılan kadın kursiyerlerin ürünleri, 'El Sanatları Sergisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Yalı Kafe'de 21 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek törenle açılacak olan sergi, 24 Ekim Perşembe gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergide; iğne oyası, giyim tasarımı, mefruşat, anglez, Brezilya nakışı, el nakışı, dövme keçe, ahşap boyama, takı tasarımı, kağıt rölyef, makrame örgü, Ayancık göynek işi, ev tekstili, kabak oymacılığının yanı sıra feretiko, tel kırma, kazaziye ve sepet örücülüğü gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ürünleri yer alacak.



Atakum Belediyesi Kültür Sanat Merkezine bağlı 8 Kültür Evinde, 60 eğitici ile derslerine devam eden, bine yakın kadın kursiyerin ürünlerinin yer alacağı sergide kadınların göz ardı edilen emeğini ön plana çıkartarak, sektörel boşluğu kadınların doldurması ve el emeği ürünlerin halka sunmaya çalışmalarının daha çok yaygınlaşması amaçlanıyor. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte kentteki kadınların sosyo-ekonomik, kültürel ve sosyal hayatta var olmalarını destekleyen sergi, kadınların aile ekonomisine katkıda bulunurken aynı zamanda el işlerinin gelecek nesillere aktarılmasına da ışık tutuyor.



Sergi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle kadınların ücretli bir işte çalıştığında "ikincil" ya da "ek gelir" şeklindeki düşünceleri yıkıp, kadın girişimciliğini desteklerken, kadınları düzenli bir iş ya da gelir elde edeceği işlere de yönlendiriyor. Bu nedenle sergi, çalışan kadınlar iş ve iş dışı yaşam arasındaki dengeyi sağlama konusunda öncülük ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA