Atakumlu kadınlara Şahinkaya Kanyonu gezisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atakumlu kadınlara Şahinkaya Kanyonu gezisi

Atakumlu kadınlara Şahinkaya Kanyonu gezisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Atakum Belediyesi, Büyükoyumca Mahallesi'ndeki kadınlar için doğal güzellikleri ile ünlü Şahinkaya Kanyonu'na gezi düzenledi.

Atakum Belediyesi, Büyükoyumca Mahallesi'ndeki kadınlar için doğal güzellikleri ile ünlü Şahinkaya Kanyonu'na gezi düzenledi.

Atakum Belediyesi, Büyükoyumca Mahallesi'deki kadınları için Vezirköprü ilçesi sınırları içerisindeki yer alan ve Türkiye'nin ikinci büyük kanyonu olan doğal güzellikleri ile ünlü Şahinkaya Kanyonu'na gezi düzenledi. Atakum Belediyesi Başkanı Av. Cemil Deveci gezi öncesi vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Tek tek yurttaşlarla ilgilenen Başkan Deveci, belediyenin tahsis ettiği otobüse binen Büyükoyumcalı kadınları Atakum Belediyesi önünden yolcu etti. Yolculuk öncesi yurttaşlara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatük'ün "Nutuk" eseri hediye edildi.

"Doğanın güzellikleri ile buluşturmaya devam edeceğiz"

Gezi hakkında bilgi veren Başkan Deveci, "Vezirköprü'de bulunan Şahinkaya Kanyonu gezisi ile yurttaşlarımız şehir stresinden ve kalabalıktan uzak güzel bir gün geçirecek. Onları dünyada eşine az rastlanan bir manzara karşılayacak. Coğrafyamızın her tarafı buna benzer doğa harikaları ile dolu. Düzenleyeceğimiz gezilerle Atakumluları doğanın bize sunduğu güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Doğa etkinlikleri merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015'te tabiat parkı ilan edilen Şahinkaya Kanyonu Kızılırmak sularının bölgeye kattığı güzelliğin yanı sıra çeşitli bitki ve hayvan türlerinin oluşturduğu doğal ambiyansla yoğun ilgi çekiyor. Yerli yabancı birçok turistin uğrak noktası haline gelen kanyon dağlık ve kayalık alanlarda uzun yıllar boyunca gerçekleşen akarsu aşındırması sonucu oluşmuş. Bölgeye yapılan Altınkaya Barajı sularının çukurlaşan alanları doldurması ile son şeklini alan Şahinkaya Kanyonu, manzarası ile görsel zevke hitap ediyor. Doğa sporu tutkunlarının gözde mekanı olan tabiat parkında ziyaretçiler tekne turu, balıkçılık, piknik, doğa yürüyüşü gibi değişik aktiviteleri gerçekleştirebiliyor. Samsun il merkezine 125 km Vezirköprü'ye 17 km uzaklıktaki alana ulaşım turlarla veya özel araçlarla sağlanıyor. - SAMSUN

Atakumlu kadınlara Şahinkaya Kanyonu gezisi
Atakumlu kadınlara Şahinkaya Kanyonu gezisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Hamid Karzai Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Demet Akalın Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Ali Öztürk Burak Elmas Enner Valencia Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Atakumlu kadınlara Şahinkaya Kanyonu gezisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:42:33. #1.14#

title