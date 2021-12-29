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Atakum zabıtasından fiyat denetimi

Atakum zabıtasından fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerle marketlerde etiketleri tek tek kontrol etti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerle marketlerde etiketleri tek tek kontrol etti.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi yapıldı.

Denetimler sürecek

Rafta farklı, kasada farklı fiyat politikasıyla yurttaşın mağdur edilmesinin önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde başta temel gıda ürünleri olmak üzere pek çok kalem üründe etiket kontrolü gerçekleştirildi. Etiketteki ve kasadaki fiyatları tek tek karşılaştırılan ürünlerin aynı zamanda son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Tüketicilerin etiketler konusunda çok dikkatli olması gerektiğini belirten Atakum Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerin süreceğini söyledi. - SAMSUN

Atakum zabıtasından fiyat denetimi

Atakum zabıtasından fiyat denetimi

Atakum zabıtasından fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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