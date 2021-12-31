Atakum zabıtası ruhsatsız 'gizli hamamı' buldu - Haberler
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Atakum zabıtası ruhsatsız 'gizli hamamı' buldu

Atakum zabıtası ruhsatsız 'gizli hamamı' buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi gerçekleştirdi.

Samsun'da, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde bir masaj salonunda girişi dolabın arkasına saklanmış ruhsatsız hamam da deşifre edildi.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 9207 sayılı Yönetmelik çerçevesinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi gerçekleştirdi. Market, kırtasiye, çiçekçi, masaj salonu, kasap gibi pek çok işletmenin ruhsatını kontrol eden ekipler, usulsüz işletmelere cezai işlem uyguladı.

12 hamam ve saunaya mühür

Kent genelinde bulunan masaj salonlarını da mercek altına alan Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde ruhsat dışı faaliyet gösteren 12 masaj salonunun hamam ve sauna bölümlerini mühürledi. Denetimlerde, bir masaj salonunda zabıta memurlarının dikkati sayesinde ruhsatsız hamam bölümü de açığa çıkarıldı. Giriş kapısının dolapla kamufle edildiği anlaşılan hamam bölümü mühürlendi. - SAMSUN

Atakum zabıtası ruhsatsız 'gizli hamamı' buldu

Atakum zabıtası ruhsatsız 'gizli hamamı' buldu

Atakum zabıtası ruhsatsız 'gizli hamamı' buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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