Atakum'ta restoran ve kafelere tedbir denetimi

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs risk haritasında renk grubu fark etmeksizin yüzde 50 kapasite ve ilave önlemlerle faaliyetlerine başlayan restoran ve kafelerde alınan tedbirlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs risk haritasında renk grubu fark etmeksizin yüzde 50 kapasite ve ilave önlemlerle faaliyetlerine başlayan restoran ve kafelerde alınan tedbirlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, önceki gün kabine toplantısının ardından açıklanan yeni korona virüs yol haritasına göre, risk haritasında renk fark etmeksizin Atakum'da da açılan restoran ve kafelerde denetim gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı "Koronavirüs Tedbirlerinin Gözden Geçirilmesi Genelgesi" kapsamında iş yerlerindeki tedbirleri inceleyen ekipler, restoran ve kafe sahiplerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Mesafeler kontrol edildi

Ülke genelinde tüm risk gruplarında restoran, kafe, pastane, tatlıcı gibi işletmelerin müşteri kabul etmeye başlamasının ardından iş yeri sahipleriyle görüşen Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde gerçekleştirilen önlemleri tek tek inceledi. Yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine başlayan ve 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek iş yerleri, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşullarına uymakla yükümlü olacak. Rehbere göre denetimlerini gerçekleştiren ekipler, masalar arasındaki 1.5 metrelik mesafeyi ölçerek kontrol etti. Yeni önlemler kapsamında iş yerlerine HES koduyla giriş yapılması ve Samsun'un çok yüksek riskli illerden olması nedeniyle masada sadece 2 kişi oturabilecek şekilde düzenlenmesi konusunda da uyarılarda bulunuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayına kadar açık kalacak mekanlardaki denetimlerine halk sağlığı için devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı