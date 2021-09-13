Atakum STK Platformu çığ gibi büyüyor

Atakum Belediyesi'nin ilçedeki sivil toplum kuruluşları(STK) ile ilişkilerini daha etkin ve sağlıklı bir düzeye yükseltmek için oluşturduğu "Atakum STK Platformu" rekor bir katılımla Türkiye'de bir ilke imza attı.

Atakum Belediyesi kentte bulunan ve konusu; "doğa", "çevre", "çocuk", "yardımlaşma", "hemşehri dayanışması", "spor", "sağlık", "kültür-sanat" gibi 190'ın üzerinde kulüp, dernek ve federasyonu bir çatı altında toplayarak Türkiye'de bir eşi daha bulunmayan dev bir STK platformu kurmayı başardı.

Atakum Belediyesi'nin bu başarısı hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Hatırlanacağı gibi 2019 yerel seçim sürecinde Atakum halkına verdiğim sözlerden biri de 'Herkesin birbirine halini hatırını sorabileceği bir kent oluşturmak'tı. Bunun için de özellikle son yıllarda bizleri ayrıştıran siyasi kalıpları kırmamız, komşuluk hukuku ile birlik ve dayanışma ruhunu ön plana çıkarmamız gerekiyordu. Kurmuş olduğumuz Atakum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'na yoğun katılımın olmasını ben her şeyden önce işte bu sözümüzü yerine getirmiş olmamıza bağlıyorum" dedi.

Örnek yerel yönetim uygulaması olacak

Bunun aynı zamanda Atakum Belediyesi'nin halkı ile barışık, toplumun her kesimine güven verebilen bir belediye olması sayesinde başarılabildiğine dikkat çeken Başkan Deveci, "Atakum STK Platformu, Atakum'un tüm dinamiklerinin bir araya getirilerek şehir yaşamının sorunlarının tespit edilmesi, çözüm önerilerinin araştırılması ve başta belediyemize olmak üzere ilgili kurum ve yönetimlere duyurulması, Atakum ve şehir hayatının farklı yönlerden geliştirilmesi ve yükselmesi için çeşitli sosyokültürel çalışmaların başlatılması, Atakum'un bölgesel ve ülke kamuoyunda yükselen ve marka şehir imajının oluşturulması, marka şehir algısının sürekliliğinin sağlanması amacıyla kuruldu. Bu platform üzerinden Atakum'daki tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte üreteceğimiz projeler ve birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar ben inanıyorum ki yakında Türkiye genelinde örnek bir yerel yönetim uygulaması olarak gösterilecek ve ayakta alkışlanacaktır" diye konuştu.

Üyeler temsil edebilecek

Atakum'da bulunan 150'nin üzerinde kulüp, dernek ve federasyonu bir araya getiren Atakum Sivil Toplum Platformu'nda, Atakum'da şubesi bulunmayan dernekler, sendikalar, meslek odaları ve kooperatifler de Atakum'da görev yapan ya da ikamet eden şube yöneticileri veya üyeleri vasıtası ile temsil edilebilecekler. - SAMSUN

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