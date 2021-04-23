Atakum sokaklarında 23 Nisan coşkusu

Atakum sokaklarında 23 Nisan coşkusu Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara götürdü.

Atakum sokaklarında 23 Nisan coşkusu

SAMSUN - Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara götürdü.

Atakum Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını kısmi kapanma nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için düzenlediği etkinlikle bayram coşkusunu kentin sokaklarına taşıdı.

Sabah saatlerinden itibaren kırsal mahallelerde Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekiplerince miniklere 23 Nisan hediyeleri ulaştırılmaya başlandı. Öğlen ise üstü açık otobüs ve sokak gösterisi ekipleri Atakum'u dolaşarak balkonlarında bayram sevinci yaşattı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci de üstü açık otobüsle şehir turu atarak Atakumlularla bayram coşkusunu paylaştı. Gündüz ve iftardan sonra da devam eden etkinlikte, ekipler Atakum'un sokaklarını dolaşarak vatandaşlara bayram coşkusunu ulaştırdı.

"Bu bayramın bir benzeri yok"

Sokak gösterisi ekiplerindeki çizgi film karakteri kostümlü maskotlar, alev adam ve uzun bacak çocukların ilgisini çekerken, ortaya rengarenk bayram görüntüleri çıktı. Atakent Tramvay Durağı önündeki çocukları selamlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, burada anne babalara ve çocuklara seslendi. Başkan Deveci, "Sevgili çocuklar bu bayram sizin, bugün 23 Nisan. Anne ve babalarınızın da bilmesi gereken bir şey var. Egemenlik yani iktidar gücü bundan 101. yıl önce halka, size verildi. Cumhuriyetin kurucusu da bu bayramı çocuklara hem emanet hem de armağan etti. Bunu asla unutmayın. Bu bayramın bir benzeri dünyada yok. Bu bayramı oluşturan koşulları hiçbir ulus yaşamadı. Sadece Anadolu coğrafyasında yaşayan atalarımız yaşadı. Dünyanın en onurlu Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verdik biz; o savaşı yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi 101 yıl önce bugün kuruldu. Bizler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 101 yıldır kutluyoruz. 101 yıldır bu bayram size armağan ve bu ülkenin kurucusu tarafından size emanet. Sevgili analar ve babalar; sizin partiniz, sizin toprağınız sizi bu topraklara bağlayan çocuklarınız ve torunlarınız. Her sabah sokağa çıkarken, çocuklarınızın ve torunlarınızın gözüne bakın. Onlardan aldığınız enerjiyle o gününüzü yaşayın. Geleceğe ilişkin kararlarınızı çocuklara bakarak, onların geleceğini düşünerek verin" dedi.

"Enerjimizi çocuklarımızdan alacağız"

Başkan Deveci, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bizim kuşağımız, bizden sonra gelen bu çocuklara müreffeh, huzurlu, coşkuyla bayram kutlayabileceğimiz bir ülke emanet etmiyoruz, edemiyoruz. Ulusal kurtuluşun savaşını veren güçler bundan 101 yıl önce egemenliği, iktidarı halka vermişti. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarının bize emanet ettiği Cumhuriyet'i demokratikleştiremedik, özgürleştiremedik; çocuklarımızın geleceğini mutlu ve kendilerine güvenli bir şekilde yaşayabilecekleri bir ortam oluşturamadık. Atakum Belediye Başkanı olarak o sorumlulukla konuşuyorum. Hem Türkiye'de hem Atakum'da sorunlarımız var. Çocukları istedikleri gibi yaşatamıyoruz. Kentin her yerinde oynayabilecekleri spor tesisleri, parklar ve bahçeler yok. Hem de Türkiye'nin genelinde sorunlar var. Ama ben umutluyum. Sizler de çocuklarınıza bu umudu aşılayın. Biz, sorumluluklarımızı sonuna kadar yerine getireceğiz. Enerjimizi çocuklarımızdan alacağız, hesabı çocuklarımıza ve torunlarımıza vereceğiz. Bizim hesap vereceğimiz çocuklarımızdan ve torunlarımızdan başka bir güç yok. Sevgili komşularım. Belediyeden buraya kadar Atakum'u ayağa kaldırdık. Atakum böyle bir şey bekliyormuş. Herkes pencerelerde, balkonlarda ve çatılarda. Bayramınızı tekrar kutluyorum sevgili çocuklar hepinizi seviyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı