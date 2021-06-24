Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı

Atakum'un simgeleri arasında yer alan, Halk İskelesi'nin önündeki armalı 'Samsunspor tabelası', ikinci kez uğradığı saldırı sonrasında onarılarak ait olduğu yere geri döndü.

Atakum'un simgeleri arasında yer alan, Halk İskelesi'nin önündeki armalı 'Samsunspor tabelası', ikinci kez uğradığı saldırı sonrasında onarılarak ait olduğu yere geri döndü.

Sahilinin simgeleri arasında yer alan, Halk İskelesi'nin önündeki armalı 'Samsunspor tabelası' Haziran ayının ilk haftasında ikinci kez saldırıya uğradı. Geçen yıl Eylül ayının ilk günlerinde de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğrayan Samsunspor tabelası, Atakum Belediyesi tarafından onarılıp ait olduğu yere yeniden yerleştirilmişti.

Başkan Deveci ve taraftardan tepki

Yaşanan olay sonrasında hem Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci hem de taraftarlar, üzerinde Atatürklü arma bulunan Samsunspor tabelasının uğradığı saldırılara tepki gösterdi. Aynı Samsunspor tabelası Haziran ayının ilk haftasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ikinci kez saldırıya uğradı. Atakum Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürklü Arma'ya ikinci kez saldırılıyor. İnanılır gibi değil. Atamızın hatırına, kalbi kırmızı-beyaz renkler için atan Samsunluların hatırına insan dokunmaya kıyamaz. Yer izni verilmediği için kamera koyamadık diye mi saldırılıyor Atatürklü Arma'ya yazık, çok yazık" ifadeleri kullanıldı.

Atakum Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Reklam Atölyesi ekiplerince onarım için yerinden kaldırılan armalı Samsunspor tabelasının zarar gören bölümleri yenilendi. Kırılan parçaları yeniden üretilen tabela, gerekli boya ve baskı işlemlerinin ardından eski görünümüne kavuşturuldu. Belediye ekiplerince ait olduğu yere geri getirilen simge tabela, Halk İskelesi önündeki platforma sabitlendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı