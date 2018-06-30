Atakum Sahili Antalya'yı Aratmadı

Samsun'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu sahilde aldı.

Atakum sahiline sabahın erken saatlerinde gelmeye başlayan vatandaşlar, çadır ve şemsiyelerini kurarak sıcak havanın tadını çıkardı. Amasya, Tokat, Çorum, Ankara, Giresun ve Ordu'dan da çok sayıda vatandaş Atakum'da deniz keyfi yaptı. Bazı vatandaşlar plaj voleybolu oynayarak zaman geçirirken bazıları ise kuma uzanarak güneşlendi. Kimi ise sahilde bisiklet sürmenin tadını çıkardı. Sıcak havaya bir de hafta sonu eklenince Atakum sahili adeta tıklım tıklım doldu. Yaşanan hareketlilik Antalya'yı aratmadı.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Samsun'da deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğu öğrenildi. Termometrelerin ise 28 dereceyi gösterdiği Samsun'da, bugün itibariyle nem oranı yüzde 67 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre, Samsun'da Pazar günü de sıcak bir hava bekleniyor. Pazartesi günü ise beklenen sağanak yağışın ardından Samsunluları tekrar sıcak ve güneşli hava karşılayacak. - SAMSUN