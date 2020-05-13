Atakum parkları çocuklarla şenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atakum parkları çocuklarla şenlendi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, korona virüsü tedbirleri kapsamında 22 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 53 gün sonra ilk defa sokağa çıkan çocuklarla oyun parklarında bir araya geldi.

Atakum parkları çocuklarla şenlendi
13.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:00

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, korona virüsü tedbirleri kapsamında 22 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 53 gün sonra ilk defa sokağa çıkan çocuklarla oyun parklarında bir araya geldi. Çocuklara, çocuk maskesi başta olmak üzere minik hediyeler de veren Başkan Deveci, "Dilerim bu süreç kısa sürer, çocuklarımız bu parklarda cıvıl cıvıl oynarlar. Biz de onları uzaktan izleriz. Çünkü o günleri çok özledik" dedi.

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında, 22 Mart tarihinden itibaren 20 yaş altındaki gençlere de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İlgili bakanlıkların hazırladığı 'normalleşme planına' göre 10 Mayıs tarihinde 65 yaş üstü yurttaşlara dışarıya çıkma izni getirildi. Aynı plana göre ise 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında 53 gün sonra ilk defa sokağa çıktı. Atakum Belediyesi ilçe genelindeki parklarda önceki gün dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek çocuklar için hijyen önlemi aldı. Çocuklar da sokağa çıkma izni süresi boyunca Atakum'un parklarında doyasıya eğlendi.

Miniklere hediyeler

Atakum Belediyesi ekipleri, çocukların parklarla kavuştuğu mutlu günlerinde onlara küçük hediyeler hazırladı. Masal karakteri kostümü giyen Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler, çocuklarla birlikte parklarda oynadı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de parklardaki çocukları ziyaret ederek hediyelerini verdi. Başkan Deveci, ailelerle ve miniklerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Çocuklara 53 gün boyunca gösterdiği sabır için teşekkür eden Başkan Deveci, korona virüsü sürecinde miniklere evde kalmalarının ve tedbirlere uymalarının önemini anlattı. Atakum Belediyesi'nin çocuklar için hazırladığı hediyelerin hem çocukları hem de kendilerini çok mutlu ettiklerini söyleyen ebeveynler Başkan Deveci ve ekibine teşekkür etti.

Çocuklara özel maske

Bütün parkların cıvıl cıvıl olduğu bugünde, Atakum Belediyesi Özgecan Koordinasyon Merkezi'nde çocuklar için ideal boyutta, özel olarak dikilen yıkanabilir maskeler de dağıtıldı. Çocukların uzun süre sonra ilk defa dışarıya çıkacakları gün için dikimi tamamlanan maskelere en çok anne ve babalar sevindi. Normal boyutta maskelerin, çok büyük olduğu için çocuklarının ağzından düştüğü veya iplerinin kulaklarına uzun gelmesi nedeniyle şikayetçi olduklarını söyleyen ebeveynler, artık çocuklarının rahat bir maskeye sahip olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Çocuk cıvıltısını özledik"

Çocukların mutlu günlerine aileleriyle birlikte eşlik eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, toplum olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Çocuklarımız iki aya yakın bir süredir evdeler ilk kez sokağa çıkıyorlar. Çocukları evde tutmak çok kolay değil. Parklarda da tutmak kolay değil. Biz önceki gün parklarımızı dezenfekte ettik. Çocukların dokunabilecekleri, oturabilecekleri her yeri temizledik. Ama bu yetmez, çocuklarımızın ailelerine de söyledim. Parklardan dönünce bol sabun ve suyla yıkanmaları gerekiyor. Bu sürecin ilacı kişisel hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uyumak, maske kullanmak, ellerimizi sıkça yıkamak. Atakum Belediyesi, aynı zamanda çocuklar için yıkanabilir çocuk maskesi de üretti. Normal maskeler çocuklara çok büyük geliyordu. Bugün parklarda o maskeleri ve minik hediyelerimizi verdik. Hem yurttaşlarımızı uyardık, hem de hallerini hatırlarını sorduk. Dilerim bu süreç kısa sürer, çocuklarımız bu parklarda cıvıl cıvıl oynarlar. Biz de onları uzaktan izleriz. Çünkü o günleri çok özledik. O günün özlemiyle daha sağlıklı, mutlu yaşayabileceğimiz günleri heyecanla bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Haber
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti
Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Sinem Kobal Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Atakum parkları çocuklarla şenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:00:23. #1.15#
title