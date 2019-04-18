Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan Bir İlk

Samsun Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Türkiye'deki Özel Eğitim Okulları içerisinde ilk defa ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesine ve ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yapılan incelemeler ve denetlemeler sonucunda Türkiye'deki Özel Eğitim Uygulama Okulları içerisinde ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi'ni ve ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'na Kalite Belgesi Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla İl Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen tarafından Okul Müdürü Mustafa Yiğit'e takdim edildi. Düzenlenen programa Samsun Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen, Atakum Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik, şube müdürleri, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu idarecileri ve öğretmenleri katıldı. Programda Konuşan Samsun Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen Türkiye'deki özel eğitim okulları içerisinde Kalite Belgelerini almaya hak kazanan okulun müdürünü ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik etti. Kalite belgelerini aldıkları için mutlu olduklarını belirten Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, okul olarak yaptıkları çalışmaların herkese örnek teşkil ettiğini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA