Atakum Osmanlı Hamamlarına Yoğun İlgi

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamlarının, 1 ayda yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladığını söyledi.

Atakum Belediyesi olarak, bölge turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız Osmanlı Hamamları, tuz odası, havuzu, saunası ve dinlenme alanlarıyla birlikte, ilçemizde yıllardır eksikliği yaşanan hamam ihtiyacını giderdi. Atakum Osmanlı Hamamları, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan mimari yapısıyla, ilçe turizmine de önemli katkılar sağlamaya, daha şimdiden başladı. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgi gösterdiği Atakum Osmanlı Hamamları, Atakum'un değerine değer katan önemli yatırımlarımız arasında yerini aldı" diye konuştu.

"Hedef turizm kenti Atakum"

Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamlarına, ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Başkan Taşçı, "Tesisimiz hizmet vermeye başlayalı henüz 1 aylık bir süre geçmesine rağmen, her gün yüzlerce vatandaşımızı ağırlıyor. Çevre il ve ilçelerden de yoğun talep gören Atakum Osmanlı Hamamları, Hizmete girdiği günden bugüne geçen 1 aylık süre içerisinde, yaklaşık 10 bin kişiye hizmet verdi. Atakum Belediyesi olarak şehrin turizmine katkı sağlayacak yatırımları hızlı bir şekilde ilçemize kazandırarak, turizm kenti Atakum'un, turistik tesisler anlamında zenginleşmesini sağlıyoruz. Hedefimiz Atakum'un, Türkiye'nin sayılı turizm kentleri arasındaki yerini sağlamlaştırmak. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN