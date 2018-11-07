Atakum Kent Ormanı'na Yoğun İlgi

Samsun'un şehir merkezine en yakın, en büyük ormanı olan Atakum Kent Ormanı içerisinde, Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen piknik alanı, şehrin stresinden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazibe merkezi haline geldi.

Kent Ormanı'nı ziyaret ederek piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçenin her alanda yaşanılabilir bir kent olması için ihtiyaç duyduğu her projeyi Atakumlularla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Atakum Belediyesi Kent Ormanı Piknik Alanı projesini ormandaki doğallığa hiçbir zarar vermeden hayata geçirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşı, "Atakum Belediyesine tahsisli 17 hektarlık kent ormanı içerisinde, şehrimize nefes aldıracak önemli bir proje kazandırdık. Atakumlu hemşerilerimizin sevdikleriyle birlikte Samsun'un şehir merkezine en yakın ve en büyük ormanı içerisinde doğayla baş başa vakit geçirebilmesi için Atakum Kent Ormanı Piknik Alanı projemizi hayata geçirdik. Orman içerisine doğallığı bozmadan, tamamı kendi üretimimiz olan ahşap piknik masaları ekledik. Atakum Kent Ormanı içerisindeki piknik alanı, doğal ahşaptan kafeterya, mescit ve çocuk oyun gruplarıyla birlikte, sadece Atakum'dan değil, şehrimizin her yerinden gelen vatandaşlarımıza hizmet veriyor" diye konuştu.

Atakum Belediyesi olarak ilçede birçok turizm yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum, yeşil ile mavinin buluştuğu, ender doğal güzellikleri içerisinde barındıran bir ilçe. İlçemizi ülke turizmine kazandırmak, yerli ve yabancı turizmi canlandırmak üzere hayata geçirdiğimiz projelerle, Atakum önemli bir turizm merkezi haline geldi. Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Seyir Tesisi, Yayla Konaklama Tesisleri, Osmanlı Hamamları, Akarsu Rekreasyon projeleri, Yörekent Projeleri, Aqua Park, Yalı kafe, Kent Ormanı gibi önemli turizm yatırımlarıyla, Samsun'un önemli turizm duraklarını Atakum Belediyesi imzasıyla ilçemize kazandırdık" şeklinde konuştu. - SAMSUN