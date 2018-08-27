Atakum Kent Meydanı İçin İlk Kazma Vuruldu

Samsun'un Atakum ilçesine yapılacak "Kent Meydanı" için ilk kazma vuruldu.

15 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan Atakum Kent Meydanı çalışmalarını yerinde inceleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Kent Meydanının, Samsun Cumhuriyet Meydanından 1 buçuk kat büyük olacağına dikkat çekti.

Karadeniz'in parlayan yıldızı Atakum ilçesine, örnek bir kent meydanı kazandırmak için düğmeye bastıklarını söyleyen Başkan İshak Taşçı, "Atakum gibi önemli bir yaşam merkezinde, bir kent meydanı olmayışı ciddi bir eksiklikti. Bu eksiklikten hareketle ilçemize Türkiye'nin en güzel kent meydanlarından birini kazandırıyoruz" dedi.

"Birçok kente örnek olacak"

Atakum Kent Meydanının, yapımı tamamlandıktan sonra birçok kente örnek olacağını ifade eden Başkan Taşçı, "Dünyadaki tüm marka kentler, meydanlarıyla anılıyor. Bu gerçekten hareketle, Atakum gibi önemli bir değerin de kent meydanına sahip olması gerekiyordu. Türkiş mevkisinde, Seyfi Demirsoy İlkokulunun alt kısmındaki 15 bin metrekarelik alana yapacağımız Atakum Kent Meydanı, kent ve doğa yaşamının birleştiği güzel bir meydan olacak. Samsun Cumhuriyet Meydanının 9 bin 500 metrekarelik bir alan olduğunu göz önüne alacak olursak, Atakum Kent Meydanı, Cumhuriyet Meydanından 1,5 kat daha büyük olacak. Proje tamamlandığında, Türkiye'de birçok kente örnek olacağına inanıyorum. Daha da yaşanılabilir Atakum için, çalışmaya, eksikleri gidermeye ve ilçemizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ciddi bir eksiklik gideriliyor"

Atakum'un, Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm ve yaşam markalarından birisi olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bu markanın daha da değer kazanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Karadeniz Bölgesi'nin parlayan yıldızı olan ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ciddi ve kapsamlı çalışmalarla çocuklarımıza her alanda gelişmiş, daha da yaşanılabilir bir Atakum bırakmayı hedefliyoruz. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin öncelikli eksikliklerini giderme anlamında yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Atakum gibi önemli bir yaşam merkezinde, bir kent meydanı olmayışı ciddi bir eksiklikti. Bu eksiklikten hareketle Atakum Kent Meydanı için düğmeye bastık. Çalışmalar hızlı bir tempoyla sürecek ve çok kısa bir süre içerisinde ilçemiz kent meydanına kavuşacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN