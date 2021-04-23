Atakum Jandarma çocukların bayramını kutladı
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Atakum Jandarma çocukların bayramını kutladı

Atakum Jandarma çocukların bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları sevindireceği faaliyetler icra etti. Jandarma ekipleri ilçe kırsalındaki Kamalı, Çamlıyazı, Sarışık Mahallelerinde çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı. - SAMSUN

Atakum Jandarma çocukların bayramını kutladı
Atakum Jandarma çocukların bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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