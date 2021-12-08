Atakum, Havza, İlkadım, Kavak ve Vezirköprü İlçelerinde Proje Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi.

ATAKUM, SAMSUN (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce eğitimin kalitesinin ve niteliğinin artırılması, kamu tasarrufu sağlanması amacıyla hazırlanan Benim Okulum/ Okul Merkezli Gelişim, Günebakan Kardeş Okullar ve İmece projelerinin tanıtımı ve proje süreci ile ilgili bilgi paylaşımı amacıyla Atakum, Havza, İlkadım, Kavak ve Vezirköprü ilçelerimizde bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantılarda proje takvimi, uygulama ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Vezirköprü ilçemizde düzenlenen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantılara İl, İlçe yöneticileri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet